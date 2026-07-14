Ozerov, despre drona din Copanca: Dacă drona a căzut, atunci unde este craterul?.

Ambasadorul rus agreat, Oleg Ozerov, a primit notă de protest, după căderea unei drone cu explozibil la Copanca.

Oficialul afirmă că a cerut administrației de la Chișinău probe care să confirme că era vorba despre un aparat de zbor rusesc, transmite realitatea.md.

Declarațiile au fost făcute pentru presă după ce funcționarul a ieșit de la Ministerul Afacerilor Externe. În opinia sa, nu este clar de ce după prăbușirea dronei nu s-a format un crater, iar localnicii nu ar fi auzit nimic în timpul incidentului.

În același timp, Ozerov a menționat că fragmente ale dronei nu au fost prezentat și a ironizat situația, declarând că nu le vede pe scări, așa cum s-a întâmplat în alte situații, la convocarea sa.

„Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă. Ambasadorului i-a fost înmânată o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor”, a transmis diplomația de la Chișinău, după convocare.

O dronă a căzut în noaptea de duminică spre luni la Copanca, Căușeni. Aparatul era de tip Gheran-2, cântărea circa 40 de kilograme și avea explozibil. Acesta a fost detonat în siguranță de către militarii Armatei Naționale.