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realitatea.md logorealitatea
27 Septembrie 2026, 08:45
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Osmochescu îndeamnă cetățenii la calm: Moldova nu este amenințată de o criză alimentară

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, a dat asigurări că Moldova nu se află în pragul unei crize alimentare.

Osmochescu îndeamnă cetățenii la calm: Moldova nu este amenințată de o criză alimentară.
Osmochescu îndeamnă cetățenii la calm: Moldova nu este amenințată de o criză alimentară.

„Cred că toți cetățenii trebuie să fie liniștiți, deoarece nu există premise pentru o criză alimentară în Republica Moldova”, a declarat Osmochescu, relatează realitatea.md.

Totodată, ministrul Agriculturii admite că prețurile la produsele de primă necesitate ar putea crește pe fondul crizei energetice și al majorării tarifelor.

Răspunzând la întrebarea dacă cetățenii s-ar putea confrunta cu scumpirea pâinii, uleiului, făinii sau zahărului, ministrul a declarat că majorarea prețurilor poate fi determinată de mai mulți factori.

„Din punct de vedere economic, majorarea prețului reprezintă o reacție în lanț, care include mai multe componente. Nu este vorba doar despre componenta energetică, ci și despre cea logistică, începând cu costul de producție”, a explicat Osmochescu.

Ministrul a recunoscut că, în asemenea condiții, este posibilă o nouă creștere a prețurilor.

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