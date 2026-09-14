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Infotag.md logoInfotag
14 Septembrie 2026, 09:14
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Osmochescu: Fructele moldovenești ocupă poziții solide în Uniunea Europeană

Fructele moldovenești ocupă poziții solide în Uniunea Europeană și există perspective de creștere a livrărilor și de diversificare a ofertei.

Osmochescu: Fructele moldovenești ocupă poziții solide în Uniunea Europeană.
Osmochescu: Fructele moldovenești ocupă poziții solide în Uniunea Europeană.

După cum a comunicat serviciul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, acest subiect a fost discutat la întâlnirea noului ministru Eugen Osmochescu cu reprezentanții Consiliului consultativ sectorial pentru fructe, nuci și pomușoare, scrie infotag.md.

El a declarat în urma întâlnirii că au fost discutate „starea actuală a sectorului, problemele care îi preocupă pe producători și planurile de viitor”.

„Am vorbit despre piețe, cerințele de calitate și investițiile necesare, astfel încât producătorii noștri să poată vinde mai multă producție în condiții mai avantajoase”, a scris Osmochescu. 

Potrivit lui, producătorii au subliniat necesitatea modernizării plantațiilor și a infrastructurii post-recoltare, sporirii productivității și extinderii exporturilor.

„Calitatea fructelor este punctul de plecare. Nu mai puțin importante pentru comercializarea producției sunt condițiile de sortare, depozitare, ambalare și pregătire pentru vânzare”, consideră pomicultorii.

Ministrul intenționează să continue întâlnirile cu asociațiile de profil, pentru a discuta problemele concrete și necesitățile producătorilor agricoli.

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