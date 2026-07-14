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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 16:26
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Opt școli din Moldova vor deveni centre educaționale moderne

Opt instituții de învățământ incluse în rețeaua celor 90 de școli-model vor intra în proces de modernizare. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului „Modernizarea școlilor”, implementat de Ministerul Educației.

Opt școli din Moldova vor deveni centre educaționale moderne.
Opt școli din Moldova vor deveni centre educaționale moderne.

În acest sens, Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect” (ONDIMP) a inițiat procedurile pentru elaborarea documentației tehnice de proiect și a devizelor de cheltuieli necesare realizării lucrărilor de modernizare, transmite rupor.md.

 Instituțiile vizate sunt: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Gimnaziul „Adrian Păunescu” din municipiul Chișinău, Liceul Teoretic Corjeuți din raionul Briceni, Liceul Teoretic Cruglic din raionul Criuleni, Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din orașul Drochia, Gimnaziul „Mihai Viteazu” din orașul Strășeni și Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei.

Proiectul prevede crearea unor spații educaționale moderne, dotarea școlilor cu laboratoare noi și îmbunătățirea condițiilor pentru învățarea elevilor și activitatea cadrelor didactice.

Ministerul Educației menționează că aceste instituții fac parte dintr-un program strategic de reformare a infrastructurii educaționale, implementat cu sprijinul partenerilor internaționali.

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