Ombudsman: La Centrul din Bădiceni persistă riscuri de abuz și suspiciuni de mușamalizare a unui caz de viol.

Avocatul poporului constată că, în Centrul de plasament temporar pentru adulți cu dizabilități din Bădiceni, persistă probleme sistemice legate de respectarea drepturilor persoanelor care locuiesc acolo.

În raport sunt menționate riscuri de exploatare prin muncă, violență, privare ilegală de libertate, acces limitat la justiție și la servicii în domeniul sănătății reproductive. În plus, sunt menționate suspiciuni privind încercarea de a ascunde un caz de viol, despre care în 2025 a raportat una dintre persoanele cazate, transmite ipn.md.

„La Centrul de plasament temporar din Bădiceni a fost consemnat un caz de presupus viol, despre care a anunțat chiar persoana vătămată în 2025. Cel mai probabil, acest fapt nu a fost comunicat organelor de drept, motiv pentru care instituția ar putea fi acuzată de ascunderea unei infracțiuni, de părtinire și de refuzul de a asigura protecția victimei violului. Avocatul Poporului a înaintat o cerere către Inspectoratul de Poliție Soroca pentru verificarea acestor circumstanțe, precum și pentru a stabili dacă organele competente au fost informate anterior și ce măsuri au fost întreprinse de acestea”, se arată în raportul întocmit în urma unei verificări neplanificate a instituției.

În raport se mai menționează că documentarea incidentelor grave și a cazurilor de deces necesită îmbunătățiri substanțiale. Avocatul Poporului a identificat neconcordanțe în ținerea registrului de evidență a deceselor. Dacă, în perioada 2023–2025, au fost indicate cauzele preliminare și definitive ale decesului, atunci în înregistrările pentru anul 2026 apare doar informația despre locul decesului, fără indicarea cauzelor.

În plus, ombudsmanul a semnalat deficiențe în mecanismele de depunere și înregistrare a plângerilor. Conducerii Centrului i s-a recomandat să creeze registre separate pentru înregistrarea cazurilor de violență și a cererilor generale, precum și să informeze persoanele cazate despre modalitățile de depunere a plângerilor.

Accesul la servicii medicale este îngreunat din cauza faptului că cabinetul medical este situat la etajul al doilea, iar liftul nu funcționează. În raport se mai menționează și lipsa de specialiști, inclusiv a unui stomatolog, psiholog, ginecolog, specialist în suport psihosocial, medic de reabilitare, jurist și specialist IT.

Potrivit documentului, infrastructura Centrului rămâne în continuare insuficient adaptată pentru persoanele cu nevoi speciale. Starea scărilor sporește riscul de traumatisme, iar lipsa lifturilor funcționale limitează mobilitatea persoanelor cazate și accesul acestora la servicii. Mulți locuitori ai Centrului cu mobilitate limitată sunt nevoiți să rămână în camerele lor sau în coridoare, unde apar frecvent conflicte. Totodată, în raport sunt consemnate probleme privind organizarea alimentației, inclusiv lipsa fructelor proaspete, predominarea produselor conservate și starea nesatisfăcătoare a cantinei.