Om de afaceri rus, în impas juridic după ce a cerut azil în Moldova.

Un om de afaceri rus, căutat de autoritățile din Moscova pentru o escrocherie de proporții, se află într-un blocaj juridic în Republica Moldova.

Deși a fost reținut încă din 2024 după ce a intrat ilegal în țară și a depus o cerere de azil politic, nu a primit statut de refugiat și nici nu a fost extrădat în Rusia, informează Radio Moldova.

Pentru a debloca situația, avocatul Vadim Vieru a cerut o opinie de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a explicat că examinarea extrădării poate continua în paralel cu procedura de azil, însă executarea acesteia este suspendată până la soluționarea dosarului de refugiat.

„Depunerea cererii de azil nu are drept efect suspendarea sau amânarea soluționării cererii de extrădare. Judecătorul va lua decizia pe marginea cererii de extrădare chiar dacă cererea de azil încă nu a fost soluționată. Totuși, executarea hotărârii judecătorești de admitere a cererii de extrădare nu poate avea loc până la soluționarea cererii de azil. Dacă, ulterior, cererea de azil va fi acceptată, hotărârea cu privire de extrădare nu va fi executată”, a precizat CSJ.

Din Rusia în Ucraina și din R. Moldova în Franța

Andrey Nemolyakin este acuzat în Federația Rusă de săvârșirea unei escrocherii în proporții deosebit de mari. Acesta a părăsit Rusia în anul 2014 și s-a stabilit în Ucraina, unde a locuit folosind două identități diferite.

În iunie 2016, un tribunal din Moscova a dispus arestarea sa în lipsă, iar ulterior acesta a fost dat în urmărire internațională.

Pe 12 august 2024, Nemolyakin a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. O lună mai târziu, pe 9 septembrie, acesta a încercat să părăsească țara prin punctul de trecere a frontierei cu România, intenționând să ajungă în Franța pentru a solicita azil politic.

Angajații Poliției de Frontieră din R. Moldova au găsit la Nemolyakin mai multe documente de identitate false, emise pe nume diferite, inclusiv pașapoarte ale unor cetățeni ai Federației Ruse și Ucrainei, precum și un permis de conducere cu alte inițiale.

Ca urmare, în Republica Moldova a fost pornită o cauză penală pentru folosirea documentelor oficiale false pe numele lui Nemolyakin.

Cererea de azil, respinsă de două ori

În ziua în care a fost reținut în R. Moldova, cetățeanul rus Nemolyakin a depus prima cerere de azil în Republica Moldova, invocând riscul de persecuție, tortură și lipsa unui proces echitabil în țara natală.

Deși Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) i-a respins solicitarea pe 30 septembrie, bărbatul a atacat decizia în instanță.

În paralel, la 18 noiembrie 2024, Procuratura Generală a sesizat Judecătoria Chișinău cu demersul de extrădare transmis de Federația Rusă, dosarul fiind pus pe rol. Deși prima instanță i-a dat dreptate solicitantului la 24 decembrie 2024 și a dispus reexaminarea dosarului, Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea la 25 februarie 2025, menținând definitiv respingerea primei cereri de azil.

În consecință, Nemolyakin a depus o a doua cerere de azil, respinsă de asemenea de IGM pe 12 martie 2025 și contestată ulterior în instanță. Un an mai târziu, pe 16 februarie 2026, Judecătoria Chișinău i-a admis acțiunea, anulat refuzul IGM și obligat instituția să îi acorde statutul de refugiat.

Curtea Supremă de Justiție nu deține informații dacă această ultimă decizie a fost contestată.