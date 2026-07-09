Oficiul de asistență externă din cadrul Ministerului Finanțelor a fost plătit cu 7,7 milioane de lei într-un an.

Scandalul salariilor din sectorul public continuă. O nouă analiză a declarațiilor de avere arată că lefurile de milioane de lei sunt o normă în subdiviziuni mai puțin cunoscute de la diferite ministere.

Exemplu este Oficiul de gestionare a asistenței externe, aflat în subordinea Ministerului Finanțelor. Cele peste zece angajate ale subdiviziunii au fost remunerate cu aproape 7,7 milioane de lei într-un singur an, scrie jurnal.md.

Directoarea Oficiului de gestionare a programelor de asistență externă, Raisa Cantemir, a declarat pentru anul 2025 venituri de peste 2,3 milioane de lei. De la locul de muncă a primit un salariu de 999.783 de lei, adică aproximativ 83.315 lei lunar. Cea mai mare sumă indicată în declarația de avere figurează la categoria „alte surse”. Este vorba despre 1.317.759 de lei, venit obținut din pensie. Raisa Cantemir dispune și de un apartament cu suprafața de 114 metri pătrați, în valoare de 1.204.506 lei.

Cantemir are tocmai patru adjuncți. Unul dintre ei este Maria Vîlcu. În 2025, a declarat venituri de peste 5,5 milioane de lei. 708.379 de lei a obținut din salariu, adică aproximativ 59.000 lunar, iar peste două milioane de lei din dividende de la compania „Tehnovin” SA. Alte aproape 30 de mii de lei le-a primit drept dividende de la o bancă, iar alte peste 8.000 - dobânzi din depozit bancar.

O altă adjunctă este Ala Rotaru. Și aceasta a obținut venituri exorbitante în 2025. În total, familia ei a primit peste 3,1 milioane de lei, la care se adaugă indemnizații și diurne. De la oficiu a beneficiat de salariu anual de 685.768 de lei, în timp ce un membru al familiei sale a obținut un salariu net de 2.408.491 de lei de la BNM. În conturile bancare, Ala Rotaru deține 930.000 de lei.

De un salariu impresionant s-a bucurat în 2025 și Lilia Ţap, șefa Secției financiare a oficiului. În declarația de avere a indicat venituri de 912.268 de lei, echivalentul a 76 de mii de lei lunar. Alte surse de venit nu a indicat.

Instituția mai are două șefe - Veronica Jurminschi, șefa Direcției recreditare de stat, care a fost răsplătită în 2025 cu un salariu de 689.048 de lei, iar șefa Direcției implementare proiecte, Irina Postolachi, a primit 912.378 lei.

Alte patru posturi sunt ocupate de consultanți principali în proiecte investiționale. Este vorba despre Marcela Mihailă, Elena Focşa, Eugenia Negruţa și Iulia Maximova. Salariile anuale ale acestora variază între 490.000 și 600.000 de lei, iar contabilele principale ale Secției financiare, Iaroslava Butuc și Ina Balan, au primit peste 600.000 de lei fiecare.