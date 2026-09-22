Obiectivele strategice vor fi mai bine protejate împotriva dronelor în Moldova.

Obiectivele de importanță strategică, inclusiv infrastructura energetică, vor beneficia de măsuri suplimentare de protecție împotriva dronelor.

O astfel de decizie a fost luată de Consiliul Național de Securitate, a anunțat președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, amenințarea a crescut: de la începutul anului au fost înregistrate 36 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, comparativ cu 17 în 2025, informează deschide.md.

Maia Sandu a declarat că problema dronelor rusești vizează nu doar țara noastră, ci întreaga regiune. Potrivit președintei, chiar și state cu armate și sisteme de apărare antiaeriană mult mai puternice au întâmpinat dificultăți în interceptarea aparatelor care pătrund în spațiul lor aerian.

„Este o cursă tehnologică contracronometru”, a declarat Maia Sandu, menționând că autoritățile alocă propriile resurse și atrag finanțare externă pentru consolidarea sistemului național de apărare.

Șefa statului a menționat că va fi nevoie de timp pentru a recupera decalajul acumulat în domeniul apărării.

„Neglijarea sistemului de apărare timp de 30 de ani nu poate fi compensată în cinci ani”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a menționat, de asemenea, finanțarea nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro, primită de Ministerul Apărării din partea Uniunii Europene. Potrivit acesteia, fondurile vor fi utilizate pentru procurarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune. Autoritățile lucrează și la identificarea unor soluții moderne și mai puțin costisitoare pentru contracararea dronelor, însă Maia Sandu nu a oferit detalii suplimentare.

Președinta a criticat, de asemenea, modul în care unii politicieni din opoziție abordează subiectul dronelor. Ea i-a acuzat pe foștii reprezentanți ai puterii că au slăbit capacitățile de apărare ale țării, iar acum, aflându-se în opoziție, exploatează politic această problemă.

În încheiere, Maia Sandu a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru riscurile asociate dronelor care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Orice dronă reprezintă o amenințare pentru oameni, iar singurul vinovat este Rusia. Statul care îți trimite drone nu caută prietenie, ci vrea să provoace frică și supunere”, a declarat șefa statului.