O tentativă de răpire a unui om de afaceri din Bălți pentru o răscumpărare de 100.000 de dolari, dejucată.

În Moldova, forțele de ordine au prevenit extorcarea unei sume mari de bani de la un antreprenor, care urma să fie luat ostatic.

Acțiunile operative au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor din unitatea specială Fulger și al angajaților Administrației Naționale a Instituțiilor Penitenciare, transmite rupor.md.

În dosar figurează patru suspecți. Doi dintre ei sunt locuitori ai municipiului Bălți, în vârstă de 23 și 26 de ani, aflați în libertate, iar ceilalți doi sunt deținuți, în vârstă de 18 și 20 de ani, care execută pedepse în penitenciarele din Bălți și Soroca.

Urmărirea penală a stabilit că deținuții, condamnați pentru trafic de droguri, înșelăciune, huliganism și extorcare, au coordonat acțiunile complicilor aflați în libertate. Aceștia din urmă au organizat supravegherea antreprenorului: au colectat informații despre rutina zilnică, traseele obișnuite și punctele vulnerabile. De asemenea, au ales în prealabil spații pentru reținerea ilegală a ostaticului și au elaborat un plan de formulare a cererilor de răscumpărare, exercitând presiune asupra membrilor familiei victimei.

Pentru prevenirea infracțiunii, forțele de ordine au efectuat o serie de percheziții. În spațiile de detenție ale deținuților au fost descoperite și ridicate schițe cu însemnări, cuțite artizanale, încărcătoare neînregistrate, precum și obiecte cu simbolica subculturii criminale.

Urmărirea penală continuă, iar în privința tuturor persoanelor implicate se aplică prezumția de nevinovăție.