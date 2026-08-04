O tânără din Moldova, condamnată la închisoare pentru cumpărarea unui telefon cu bani falși.

O tânără de 29 de ani a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru folosirea unor dolari contrafăcuți la cumpărarea unui telefon mobil.

Potrivit Procuraturii Generale, aceasta a fost dată în urmărire penală, iar procesul judiciar a avut loc fără participarea ei, transmite deschide.md.

Incidentul a avut loc în august 2023, la Chișinău. Femeia a contactat un bărbat care vindea un telefon mobil pe Facebook și a convenit o întâlnire pentru efectuarea tranzacției.

La cumpărare, ea i-a predat vânzătorului 1.150 de dolari — 23 de bancnote cu valoarea nominală de 50 de dolari. În pofida propunerii de a verifica banii la un punct de schimb, femeia a refuzat. Ulterior, vânzătorul a constatat că toate bancnotele erau false și a sesizat poliția.

Ancheta a stabilit că femeia a primit bancnote false de la alte persoane, a căror identitate nu este încă stabilită. După cumpărarea telefonului, ea l-a revândut cu 600 de euro, iar banii obținuți i-a transmis persoanei de la care a primit indicații.

Expertiza a confirmat că dolarii au fost falsificați folosind tehnologii informatice. Femeia a recunoscut că a folosit bani falși, însă a declarat că nu s-a ocupat de fabricarea acestora.

În afara acestui caz, Procuratura Generală a anunțat condamnarea unui bărbat de 31 de ani, care a folosit o bancnotă falsă cu valoarea nominală de 500 de lei. El a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și cu un termen de probă de doi ani.

Potrivit anchetei, în decembrie 2023 bărbatul a plătit cu o bancnotă falsă la o stație de alimentare cu combustibil. Angajații au observat semne de falsificare și au anunțat poliția. În instanță, bărbatul și-a recunoscut vina și a declarat că a găsit bancnota în sectorul Ciocana.