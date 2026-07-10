O secretă de stat explică venitul familiei de 2,2 milioane de lei: Nu am avut salarii paralele.

Secretara de stat al Ministerului Dezvoltării Economice, Michel Iliev, a declarat pentru anul 2025 un venit familial de peste 2,2 milioane de lei.

Totodată, ea a declarat două apartamente, un automobil Toyota RAV4 și dividende de la o companie în care deține o cotă parte.

Acest lucru este menționat în declarația privind averea și interesele.

Iliev respinge acuzațiile de cumul de funcții și primire simultană a mai multor salarii, apărute după publicarea declarației sale. Într-un comentariu pentru portalul Bani, funcționara a declarat că concluziile se bazează pe o interpretare greșită a documentului, iar în declarație sunt reflectate veniturile obținute în perioade diferite, precum și veniturile soțului său, care, conform legii, se declară separat.

Conform declarației, Michelle Iliev a indicat un venit de peste 336.000 lei de la Chemonics International, aproape 346.000 lei salariu în funcția de secretar de stat, remunerații pentru activitate didactică, plăți de la MoldATSA și Fabrica de Sticlă, dividende, precum și o donație în valoare de 10.700 de euro. Totodată, în declarație apar venituri de peste 1,13 milioane lei de la Agile Partners și peste 205.000 lei de la Agenția pentru Guvernare Electronică, însă acestea sunt indicate în secțiunea referitoare la soț și nu îi aparțin funcționarei.

Iliev a explicat că salariul de la Chemonics nu reprezintă plata pentru o muncă desfășurată simultan cu serviciul public. Potrivit ei, a lucrat în proiectul USAID Future Technologies Activity până la numirea în funcția de secretar de stat la 3 aprilie 2025, iar suma declarată include trei plăți compensatorii, virate în mai după închiderea proiectului prin decizia guvernului SUA.

În ceea ce privește veniturile de la Agile Partners și Agenția pentru Guvernare Electronică, funcționara a subliniat că acestea aparțin exclusiv soțului său. Potrivit ei, soțul lucrează la Agile Partners de aproape cinci ani, iar colaborarea cu Agenția pentru Guvernare Electronică continuă din 2021, contractul indicat în declarație fiind semnat înainte de numirea ei în funcția publică.

Referitor la plățile de la MoldATSA, Michelle Iliev a declarat că a făcut parte din consiliul de administrație al întreprinderii doar temporar, din 5 iunie până la 23 iulie 2025, pentru a ocupa un post vacant până la finalizarea concursului intern. Potrivit ei, nu a participat la procesul de selecție a directorului întreprinderii.

Secretara de stat a recunoscut, de asemenea, că în declarație s-a strecurat o eroare tehnică legată de alocațiile pentru copii. Potrivit ei, a folosit șablonul declarației de anul trecut și nu a șters rubrica referitoare la venituri pe care în 2025 nu le-a primit. Iliev a anunțat că se va adresa Autorității Naționale de Integritate cu solicitarea de a face corecturile, subliniind că este vorba „despre un venit declarat în plus, nu despre unul ascuns”.

Michelle Iliev a numit informațiile despre „salarii paralele” drept rezultatul unei interpretări eronate a declarației și a afirmat că a devenit ținta unei campanii de discreditare. Potrivit ei, este atacată indirect prin legătura cu un fost partener, relația cu care s-a încheiat acum șapte ani, iar viața personală este folosită pentru a-i pune la îndoială competența profesională.

„Rezultatele activității mele profesionale pot fi verificate public, document cu document. Viața mea personală de acum mulți ani rămâne acolo unde îi este locul, în trecut”, a declarat secretarul de stat.