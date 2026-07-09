O schemă de contrabandă cu peste 600.000 de țigări în valoare de 1,3 milioane de lei, deconspirată.

Ofițerii Direcției investigații „Centru” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de contrabandă cu țigări.

Potrivit informațiilor, din circuitul ilegal au fost ridicate peste 600.000 de țigări, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei.

Sunt vizați mai mulți membri ai grupului infracțional, bărbați din Chișinău și din nordul țării, cu vârste cuprinse între 41 și 57 ani.

Cu sprijinul angajaților din BPDS „Fulger” au fost desfășurate percheziții la domiciliile, automobilele și alte locuri de depozitare, de unde au fost ridicate țigările destinate contrabandei. Este de menționat că lotul de țigări era fără actele de proveniență necesare.

Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.