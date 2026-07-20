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20 Iulie 2026, 11:18
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O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac

Ploaia torențială din seara zilei de 19 iulie a provocat inundații puternice la Cahul. În imaginile publicate pe rețelele sociale de o localnică se vede cum torentele de apă au transformat curtea casei sale într-un adevărat lac.

O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac.
O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac.

Din imaginile video se vede cum curenții de apă spală tot ce se afla în curte. Au fost inundate un automobil parcat, piscina și leagănele.

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic înregistrate pe 19 iulie, salvatorii și pompierii au efectuat 20 de intervenții, dintre care 17 au fost legate de tăierea și curățarea copacilor doborâți de vânt. Lucrările s-au desfășurat în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova, precum și în Chișinău. Alte trei intervenții au fost legate de pomparea apei în Chișinău și raionul Cantemir.

În Capitală, salvatorii au pompat apa dintr-un apartament situat într-un spațiu semi-subteran de pe strada Drumul Viilor, precum și aproximativ 110 metri cubi de apă din subsoluri și beciuri inundate în satul Cania și orașul Cantemir.

Numărul cel mai mare de apeluri a fost înregistrat în Chișinău. Aici, angajații IGSU au curățat copacii căzuți pe automobile, pe carosabil și pe liniile electrice de pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și bulevardul Cuza Vodă. Lucrările au fost efectuate pentru restabilirea circulației transportului și eliminarea pericolului pentru populație.

De asemenea, salvatorii au înlăturat consecințele vremii nefavorabile în raioanele Orhei, Rezina, Leova, Cantemir și Soroca, unde copacii doborâți de vânt au blocat drumurile și au avariat liniile electrice.

Potrivit IGSU, în urma fenomenelor meteorologice nu au fost înregistrate victime.

O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac

O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac

O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac

O ploaie torențială a transformat curtea unei femei din Căușeni într-un lac

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