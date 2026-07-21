O parcare publică cu 70 de locuri se construiește în sectorul Buiucani.

În curțile blocurilor de pe strada Vasile Coroban și strada Nicolae Costin a început amenajarea unei noi parcări publice, a unui teren de joacă pentru copii și a unui teren sportiv. Despre aceasta informează Primăria Chișinău.

Lucrările, potrivit autorităților Capitalei, sunt efectuate ca urmare a numeroaselor solicitări ale locuitorilor, transmite rupor.md.

Proiectul prevede crearea a aproximativ 70 de locuri de parcare pe un teren public neutilizat, înlocuirea completă a echipamentului vechi de joacă cu unul modern pentru copii, instalarea unui nou complex sportiv pentru fitness, precum și reamenajarea spațiului destinat uscării rufelor. Primăria menționează că lucrări similare pentru amenajarea a zeci de locuri noi de parcare se desfășoară în toate sectoarele Capitalei.

Anterior, autoritățile municipale au anunțat dezvoltarea infrastructurii pentru ușurarea traficului, inclusiv crearea unor parcări mari de tip Park & Ride la intrările în oraș. În special, la intrarea din sectorul Ciocana este planificată construirea unei parcări Park & Ride cu o capacitate de peste 500 de locuri, unde șoferii vor putea lăsa mașina personală și vor continua călătoria cu autobuzul sau troleibuzul public. În total, în Capitală se intenționează amenajarea mai multor astfel de spații pe direcții cheie, pentru a reduce traficul zilnic în centrul orașului.