O nouă tentativă de fraudă cu folosirea ilegală a aplicației guvernamentale EVO.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) atenționează cetățenii asupra unei noi tentative de fraudă online care utilizează ilegal identitatea aplicației guvernamentale EVO și imită pagina oficială a magazinului Google Play.

Potrivit instituției, în mediul online este distribuit un link fals care afișează o pagină creată pentru a semăna cu Google Play, folosește denumirea EVO și numele Agenției de Guvernare Electronică, imagini și informații despre aplicație, transmite stiri.md.

Prin accesarea butonului de instalare, utilizatorilor li se propune descărcarea directă a unui fișier, care poate instala o aplicație malițioasă capabilă să colecteze date personale (precum nume, număr de telefon, email), date de autentificare (parole, coduri OTP), informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare

Agenția de Guvernare Electronică menționează că EVO se descarcă și se actualizează doar din magazinele oficiale App Store și Google Play. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, autoritatea îndeamnă cetățenii să nu descarce și să nu instaleze aplicații din linkuri primite prin SMS, mesaje, rețele sociale, email sau alte surse necunoscute, chiar dacă pagina accesată folosește logo-uri, imagini și elemente vizuale care par oficiale.

Înainte de a apăsa butonul „Descarcă” sau „Instalează”, verificați adresa paginii pe care vă aflați. Faptul că o pagină arată ca Google Play sau App Store nu înseamnă că aceasta aparține magazinului oficial de aplicații. Verificați întotdeauna domeniul site-ului și nu vă bazați doar pe logo, denumirea aplicației, imagini sau design. Paginile frauduloase pot copia foarte fidel aspectul platformelor cunoscute.

Nu instalați fișiere descărcate de pe site-uri sau din linkuri primite în mesaje. Pe dispozitivele Android, EVO trebuie instalată direct din Google Play.

Verificați denumirea aplicației și dezvoltatorul acesteia înainte de instalare. Aplicația oficială EVO este publicată de Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova.

De asemenea, nu trebuie instalate fișiere descărcate de pe site-uri sau din linkuri primite prin mesaje. Pe dispozitivele Android, aplicația EVO trebuie instalată doar prin Google Play.

Înainte de instalare se recomandă verificarea denumirii aplicației și a dezvoltatorului acesteia. Aplicația oficială EVO este publicată de Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova.

Nu acceptați solicitări de dezactivare a setărilor de securitate ale telefonului și nu permiteți instalarea aplicațiilor din surse necunoscute la indicația unor persoane sau pagini web. Dacă aveți dubii, nu continuați instalarea. Accesați direct site-ul oficial și utilizați linkurile oficiale către magazinele de aplicații.

În cazul în care deja au fost accesate linkurile și au fost descărcate fișiere de pe o pagină suspectă, cetățenii sunt îndemnați să nu introducă date personale, parole, coduri OTP/SMS, date bancare sau alte informații sensibile.

„Dezinstalați aplicația suspectă și sesizați imediat Poliția. Tentativele de fraudă și incidentele cibernetice pot fi raportate pe platforma oficială cybercrime.mai.gov.md. Dacă ați transmis date bancare sau informații de autentificare, contactați imediat

banca sau instituția vizată și urmați recomandările acesteia pentru securizarea conturilor.

AGE reamintește că identitatea vizuală, logo-urile, denumirile și imaginile platformelor guvernamentale pot fi copiate și utilizate de infractori pentru a crea pagini false. Verificați întotdeauna adresa paginii înainte de a accesa un link, de a descărca o aplicație sau de a introduce date personale”, au conchis reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică.