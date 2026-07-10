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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 17:00
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O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală

La solicitarea mai multor șoferi, Primăria Chișinău amenajează o parcare publică pe strada Alba Iulia, 113, la intrarea în municipiul Chișinău.

O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală.
O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală.

În prezent, au fost deja trasate marcajele pentru 35 de locuri de parcare, a fost instalat indicatorul rutier corespunzător și a fost demontat gardul de separare de-a lungul carosabilului pentru a asigura accesul către noua zonă de parcare, transmite rupor.md.

Pentru sporirea siguranței și confortului pietonilor și șoferilor vor fi amenajate alei pietonale pavate, care vor permite traversarea în siguranță către trotuar. De asemenea, va fi modificată configurația trecerii de pietoni din apropiere.

Toate lucrările se desfășoară în colaborare cu serviciile de profil, pentru ca noul spațiu de parcare să fie funcțional, sigur și accesibil pentru toți participanții la trafic.

O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală

O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală

O nouă parcare publică este amenajată pe strada Alba Iulia din Capitală

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