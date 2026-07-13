O moldoveancă dată în urmărire în Franța, reținută la granița cu România.

O cetățeancă a Republicii Moldova, condamnată de autoritățile franceze la 15 ani de închisoare pentru jaf armat și aderare la un grup infracțional organizat, a fost reținută de polițiștii de frontieră români în PTF Stânca.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, cazul a avut loc când femeia de 43 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de intrare în România. Aceasta era pasageră într-un mijloc de transport, transmite deschide.md.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele femeii era emisă de autoritățile franceze o alertă privind punerea în executare a unui mandat de arestare.

Conform sursei citate, femeia este condamnată la 15 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de jaf armat și aderare la un grup infracțional organizat.

Moldoveanca a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.