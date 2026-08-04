O minoră căutată, depistată de carabinieri în Capitală.

În timpul executării serviciului de patrulare pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău, un echipaj de carabinieri a observat o minoră al cărei comportament a trezit suspiciuni.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că aceasta figura în evidențele poliției ca persoană căutată, fiind dată în căutare din 16 iunie.

Minora a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului, iar ulterior a fost plasată într-un centru specializat, urmând să fie preluată de reprezentanții poliției și încredințată familiei.