4 August 2026, 15:02
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O minoră căutată, depistată de carabinieri în Capitală.
O minoră căutată, depistată de carabinieri în Capitală
În timpul executării serviciului de patrulare pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău, un echipaj de carabinieri a observat o minoră al cărei comportament a trezit suspiciuni.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că aceasta figura în evidențele poliției ca persoană căutată, fiind dată în căutare din 16 iunie.
Minora a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului, iar ulterior a fost plasată într-un centru specializat, urmând să fie preluată de reprezentanții poliției și încredințată familiei.
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