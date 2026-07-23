23 Iulie 2026, 16:29
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O fetiță născută cu o greutate de 850 de grame, externată dintr-un spital din Chișinău după 72 de zile
O fetiță născută în săptămâna 25 de sarcină, cu o greutate de doar 850 de grame, a fost externată.
După mai mult de două luni de tratament, copila a ajuns la o greutate de 2.630 de grame și, conform datelor Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, este sănătoasă, transmite rupor.md.
Fetița a venit pe lume pe 9 mai. Timp de 72 de zile a fost sub supravegherea constantă a neonatologilor în secția de îngrijire și recuperare a copiilor prematuri.
Medicii i-au acordat copilului asistența intensivă necesară și au monitorizat creșterea în greutate. Recent, fetița a fost externată acasă.