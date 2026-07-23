theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 16:29
7 813
Copiază linkul
Link copiat

O fetiță născută cu o greutate de 850 de grame, externată dintr-un spital din Chișinău după 72 de zile

O fetiță născută în săptămâna 25 de sarcină, cu o greutate de doar 850 de grame, a fost externată.

O fetiță născută cu o greutate de 850 de grame, externată dintr-un spital din Chișinău după 72 de zile.
O fetiță născută cu o greutate de 850 de grame, externată dintr-un spital din Chișinău după 72 de zile.

După mai mult de două luni de tratament, copila a ajuns la o greutate de 2.630 de grame și, conform datelor Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, este sănătoasă, transmite rupor.md.

Fetița a venit pe lume pe 9 mai. Timp de 72 de zile a fost sub supravegherea constantă a neonatologilor în secția de îngrijire și recuperare a copiilor prematuri.

Medicii i-au acordat copilului asistența intensivă necesară și au monitorizat creșterea în greutate. Recent, fetița a fost externată acasă. 

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici