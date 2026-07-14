O femeie din Râșcani, acuzată de escrocherie cu „ritualuri de purificare” în valoare de 520.000 de lei.

O femeie de 65 de ani din Rîșcani va apărea în fața instanței, după ce a înșelat o femeie, luându-i bani pentru „ritualuri de purificare”.

Despre acest lucru informează Procuratura Bălți, precizând că pentru înșelăciune în cadrul unui grup infracțional organizat, pensionarei îi poate fi aplicată o pedeapsă de până la opt ani de închisoare. Victima a dat escrocilor în total 520.000 de lei, crezând în reclama serviciilor unei clarvăzătoare pe rețelele de socializare, au precizat forțele de ordine, scrie rupor.md.

Frauda a început când victima a văzut pe Internet un video pe o pagină care copia contul unei clarvăzătoare cunoscute. În material se promitea aranjarea vieții personale, întoarcerea unei persoane dragi și atragerea norocului. Curând, femeia a fost contactată de complicii organizatorilor schemei. Aceștia au convins-o că pentru rezolvarea problemelor personale este necesar să se elimine „blocajele spirituale” cu ajutorul runelor, rugăciunilor și unor obiecte speciale. Victimei i s-a garantat că toți banii cheltuiți îi vor fi returnați ulterior, iar pentru convingere au început să o sperie cu riscuri pentru familia ei și să ceară plata etapelor noi ale ritualului.

Pensionara acuzată a avut în această schemă rolul de curier. La mijlocul lunii decembrie 2025 a primit de la victimă primul transfer de 20.000 de lei, iar apoi s-a întâlnit de două ori personal cu ea la Râșcani, ridicând încă 240.000 și 260.000 de lei. În timpul uneia dintre întâlniri, victima a predat banii doar după ce a auzit cuvântul codificat „Soare”. Ultima sumă mare i-a fost smulsă pretins pentru cumpărarea unei „cărți a morților” aduse din străinătate pentru citirea rugăciunilor finale.

Banii cash primiți, pensionara i-a convertit în valută străină și i-a transferat altor membri ai grupului. La audieri, femeia a confirmat că a ridicat acești bani, dar a declarat că nu știa despre fraudă și doar a urmat indicațiile curatorului de pe Internet.

În prezent, procurorii au trimis în judecată cazul împotriva complicei, în timp ce ancheta pentru identificarea celorlalți membri ai grupului infracțional continuă.