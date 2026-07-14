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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 12:10
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O femeie din Râșcani, acuzată de escrocherie cu „ritualuri de purificare” în valoare de 520.000 de lei

O femeie de 65 de ani din Rîșcani va apărea în fața instanței, după ce a înșelat o femeie, luându-i bani pentru „ritualuri de purificare”.

O femeie din Râșcani, acuzată de escrocherie cu „ritualuri de purificare” în valoare de 520.000 de lei.
O femeie din Râșcani, acuzată de escrocherie cu „ritualuri de purificare” în valoare de 520.000 de lei.

Despre acest lucru informează Procuratura Bălți, precizând că pentru înșelăciune în cadrul unui grup infracțional organizat, pensionarei îi poate fi aplicată o pedeapsă de până la opt ani de închisoare. Victima a dat escrocilor în total 520.000 de lei, crezând în reclama serviciilor unei clarvăzătoare pe rețelele de socializare, au precizat forțele de ordine, scrie rupor.md.

Frauda a început când victima a văzut pe Internet un video pe o pagină care copia contul unei clarvăzătoare cunoscute. În material se promitea aranjarea vieții personale, întoarcerea unei persoane dragi și atragerea norocului. Curând, femeia a fost contactată de complicii organizatorilor schemei. Aceștia au convins-o că pentru rezolvarea problemelor personale este necesar să se elimine „blocajele spirituale” cu ajutorul runelor, rugăciunilor și unor obiecte speciale. Victimei i s-a garantat că toți banii cheltuiți îi vor fi returnați ulterior, iar pentru convingere au început să o sperie cu riscuri pentru familia ei și să ceară plata etapelor noi ale ritualului.

Pensionara acuzată a avut în această schemă rolul de curier. La mijlocul lunii decembrie 2025 a primit de la victimă primul transfer de 20.000 de lei, iar apoi s-a întâlnit de două ori personal cu ea la Râșcani, ridicând încă 240.000 și 260.000 de lei. În timpul uneia dintre întâlniri, victima a predat banii doar după ce a auzit cuvântul codificat „Soare”. Ultima sumă mare i-a fost smulsă pretins pentru cumpărarea unei „cărți a morților” aduse din străinătate pentru citirea rugăciunilor finale.

Banii cash primiți, pensionara i-a convertit în valută străină și i-a transferat altor membri ai grupului. La audieri, femeia a confirmat că a ridicat acești bani, dar a declarat că nu știa despre fraudă și doar a urmat indicațiile curatorului de pe Internet.

În prezent, procurorii au trimis în judecată cazul împotriva complicei, în timp ce ancheta pentru identificarea celorlalți membri ai grupului infracțional continuă.

Sursă
rupor.md logorupor
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