O femeie din Chișinău, condamnată la închisoare după ce promitea că poate influența anumiți funcționari.

Pe 9 iulie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o femeie de săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani, transmite noi.md.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială, în folosul statului, a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune, și anume 13.048 de lei și echivalentul în lei al sumei de 1.650 de euro. În vederea asigurării executării măsurii confiscării speciale, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatei la faza de urmărire penală.

Inculpata ar fi pretins și primit de la un denunțător suma de 410 euro, susținând că are influență asupra membrilor comisiei din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate și că îi poate determina să adopte o hotărâre favorabilă în vederea promovării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, cu perfectarea și eliberarea permisului de port-armă.

Totodată, aceasta pretindea că poate influența promovarea cursurilor organizate de Catedra pregătirii cadrelor în rezervă (ofițeri) din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate.

Într-un alt episod, inculpata ar fi pretins și primit de la un alt cetățean 1.240 de euro și 8.048 de lei, susținând că poate influența membrii Comisiei de examinare auto din cadrul Secției Înregistrare Transport și Calificare a Conducătorilor Auto Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”, responsabili de evaluarea candidaților la examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Procurorii urmează să hotărască, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru.