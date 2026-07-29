O femeie a încercat să scoată din Moldova peste 25.000 de euro fără declarație.

Angajații postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, au descoperit un caz de scoatere ilegală a unor sume de bani nedeclarate.

Incidentul a avut loc la decolarea cursei Chișinău – Erevan. După alegerea „coridorului verde”, destinat pasagerilor fără obiecte de declarat, o cetățeană a Republicii Moldova în vârstă de 59 de ani a fost trimisă la un control vamal suplimentar.

În timpul verificării, în poșeta femeii au fost găsiți 25.650 de euro. Conform legislației în vigoare, această sumă trebuia declarată obligatoriu, însă pasagera nu a făcut acest lucru.

Banii au fost confiscați și predați Direcției investigații penale a Serviciului Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Serviciul Vamal a reamintit că la introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești în numerar în sumă de 10.000 de euro și peste sau echivalentul în altă valută, acestea trebuie declarate obligatoriu.