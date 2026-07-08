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8 Iulie 2026, 11:38
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O fabrică clandestină de alcool, descoperită și lichidată în Capitală

Forțele de ordine au destructurat o rețea clandestină de producere a băuturilor alcoolice în Capitală.

O fabrică clandestină de alcool, descoperită și lichidată în Capitală.
O fabrică clandestină de alcool, descoperită și lichidată în Capitală.

Poliția informează că în dosar sunt implicați doi bărbați, de 40 și 60 de ani, suspectați de fabricarea ilegală a băuturilor alcoolice.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perchezițiile au fost efectuate în spațiul de producție, punctul de vânzare, precum și la domiciliile suspecților.

În timpul acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au ridicat 760 de sticle de divin, cu volum de 0,5 litri, marcate cu o marcă comercială cunoscută, cu vechime de 5, 7 și 10 ani. Pe sticle erau aplicate timbre accizabile ale Republicii Moldova, care, potrivit anchetei, sunt false.

De asemenea, forțele de ordine au descoperit aproximativ 400 de timbre accizabile cu semne de falsificare, etichete, materiale de ambalare, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și aproximativ o mie de litri de lichid incolor cu miros caracteristic, asemănător alcoolului.

Conform datelor Poliției, suspecții nu au putut prezenta documente care să ateste proveniența produselor, precum și autorizații pentru desfășurarea unei astfel de activități.

În prezent, ambii bărbați se află în libertate. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica alți posibili participanți la schema ilegală.

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