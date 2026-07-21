O deputată PAS cere organizarea unei audieri în Parlament în cazul tânărului bătut la Râșcani.

Cazul tânărului de 19 ani care a fost bătut crunt pe terasa unui local din orașul Rîșcani a ajuns în atenția deputatei Ludmila Adamciuc.

Aceasta susține că a fost afectată de această situație și că va solicita informații oficiale de la instituțiile responsabile pentru a înțelege modul în care este gestionat cazul, inclusiv aspectele ce țin de măsurile de protecție acordate victimei și de presupusele presiuni exercitate asupra acesteia, scrie realitatea.md.

De asemenea, ea a spus că va cere organizarea unor audieri în Parlament. Totul s-ar fi întâmplat după ce tânărul ar fi intervenit pentru a-și apăra o colegă.

„Este absolut inacceptabil tot ce s-a întâmplat cu băiatul de 19 ani din orașul Râșcani. Eu abia azi, dimineața, am văzut articolul, am văzut acest caz. Nu știu, pe mine emoțional foarte tare asta m-a afectat. Vă zic sincer, luni, la prima oră, o să fac toate demersurile necesare. O să-l invit pe băiat la Parlament, pentru că acesta a fost și intimidat ulterior de către agresor să-și retragă plângerea și aparent el și-a retras plângerea. Am văzut secvențele video unde se vede foarte clar cum un bărbat bate un copil, un tânăr și ceilalți stau la masă și se uită. Doamne, noi în ce societate trăim. Deci, da, noi trebuie să facem dreptate pentru acest tânăr”, a spus deputata.

Amintim că incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie, iar Poliția a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huliganism. În urma investigațiilor, unul dintre suspecți a fost reținut și pus sub învinuire.