O companie românească va construi un complex rezidențial pe malul lacului Ghidighici.

Compania românească Ecovillas a anunțat demararea proiectului LAGO Homes, un complex rezidențial format din aproximativ 100 de case situat pe malul lacului Ghidighici, în apropiere de Chișinău.

„Ecovillas, un dezvoltator imobiliar renumit, a ales să construiască complexe rezidențiale de tip boutique și locuințe ecologice, iar toate deciziile noastre strategice se axează pe această direcție”, a declarat Veaceslav Vlas, fondatorul companiei, într-un interviu exclusiv acordat pentru forbes.ro, transmite logos-pres.md.

O nouă etapă în dezvoltarea companiei este marcată de proiectul Nouvert, un complex de lux din Mogoșoaia, format din 16 vile independente, situate la marginea a două păduri. Complexul întruchipează conceptul de imobiliare de sănătate și integrează tehnologii de ultimă generație, precum pompele de căldură geotermale, panourile fotovoltaice și sistemele de ventilație cu recuperare de căldură, în cadrul unor investiții care depășesc 6 milioane de euro.

„În paralel, analizăm alte oportunități de dezvoltare în partea de nord a Bucureștiului, toate urmând aceeași filosofie: proiecte de tip boutique cu densitate redusă a construcțiilor, tehnologii ecologice și un nivel ridicat de calitate a construcției. Nu ne propunem să realizăm cât mai multe proiecte, ci le selectăm cu atenție pe cele în care putem controla fiecare etapă de dezvoltare și putem oferi un produs care să corespundă standardelor pe care le-am adoptat. În același timp, continuăm să dezvoltăm componenta de antreprenoriat general prin intermediul unei companii a grupului, valorificând experiența acumulată în ultimii ani în realizarea unor proiecte rezidențiale complexe”, a declarat Veaceslav Vlas.

Expansiunea companiei continuă în Republica Moldova, unde Ecovillas confirmă al doilea proiect după anunțul de la începutul anului privind intrarea pe piață prin intermediul Lake View Development, un complex de 94 de case în Cojușna, a cărui investiție este estimată la 22 de milioane de euro și care a fost dezvoltat în parteneriat cu investitori olandezi.

„Strategia noastră este orientată spre consolidarea modelului de dezvoltare pe care îl vom putea reproduce pe diverse piețe, păstrând aceleași principii: sustenabilitate, eficiență energetică și crearea comunităților viitorului. În Republica Moldova, împreună cu partenerii noștri, dezvoltăm proiectul LAGO Homes — un complex rezidențial pe malul lacului Ghidighici, în apropiere de Chișinău. Proiectul va include aproximativ 100 de case și va integra aceleași principii care definesc proiectele Ecovillas: arhitectură modernă, eficiență energetică și tehnologii moderne de construcție. Considerăm această extindere un pas natural în dezvoltarea companiei și o oportunitate de a demonstra că modelul Ecovillas poate fi implementat cu succes pe alte piețe. Scopul nostru nu este să devenim unul dintre cei mai mari dezvoltatori din regiune, ci unul dintre cei mai respectați pentru calitatea proiectelor și abordarea responsabilă în construcția locuințelor”, a adăugat Veaceslav Vlas.

Compania Ecovillas, fondată în 2014, este cunoscută prin proiecte precum Loft Green Apartments și complexe boutique precum Ecovillas Sector 5, Viilor, Otopeni și Epique Home.