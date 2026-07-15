O companie autohtonă a dezvoltat conceptul unui autobuz electric pe șine.

Un producător autohton, specializat în asamblarea vehiculelor electrice moderne, a dezvoltat conceptul unui autobuz electric pe șine (railbus), care poate fi utilizat pentru transportul feroviar de pasageri.

Conceputul a fost prezentat în timpul vizitei vicepremierului în exercițiu Vladimir Bolea la compania producătoare. Vizita a avut drept scop analizarea posibilităților de dezvoltare și punere în exploatare a unor astfel de vehicule pentru transportul feroviar de pasageri, precum și consolidarea colaborării dintre autorități și mediul de afaceri în vederea modernizării sistemului feroviar din Republica Moldova, transmite moldpres.md.

Railbus-ul este o soluție modernă pentru transportul pe distanțe scurte și medii. Acesta funcționează exclusiv cu energie electrică, nu produce emisii poluante, este silențios și eficient energetic. Cu o singură încărcare poate parcurge până la 400 km, atingând viteze de până la 75 km/h, iar capacitatea de aproximativ 100 de pasageri îl face potrivit pentru rute precum Chișinău-Ungheni, Strășeni-Chișinău-Revaca-Sângera și alte conexiuni regionale.

Vladimir Bolea a subliniat importanța dezvoltării unor parteneriate solide care să contribuie la modernizarea căilor ferate și la un transport public mai eficient, mai curat și mai accesibil pentru cetățeni.

„În fiecare zi rămânem uimiți să descoperim cât de multe putem construi atunci când investim în oameni, în infrastructură și în parteneriate durabile. Astăzi am văzut o primă tentativă de autobuz electric pe șine și oameni care cred că transportul public poate fi mai bun. Viitorul începe exact așa: cu idei, cu inovație și cu oameni care au curajul să le transforme în realitate”, a declarat vicepremierul în exercițiu.

Noul tip de vehicule electrice conceput de compania autohtonă pot circula pe infrastructura feroviară existentă, fără investiții majore pentru adaptarea liniilor, iar energia necesară poate proveni inclusiv din surse regenerabile.