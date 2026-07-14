O armă pneumatică, descoperită într-un colet din Germania la punctul de control Costești.

La postul vamal „Costești”, în timpul controlului unui microbuz venit din Germania, a fost descoperită o armă pneumatică nedeclarată, calibru 5,5 mm, cu lunetă optică. Despre aceasta informează Serviciul Vamal.

Contrabanda a fost ascunsă într-unul dintre pachetele nesupravegheate, printre alte obiecte, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc în timpul verificării unui microbuz Volkswagen Crafter. La volan se afla un cetățean al Moldovei în vârstă de 30 de ani. Inițial, în declarația completată, șoferul a indicat că transportă doar obiecte și pachete permise.

Totuși, o examinare detaliată a bagajelor a arătat contrariul. În unul dintre pachete, vameșii au descoperit o armă camuflată, despre care bărbatul nu a raportat la intrarea în țară. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar pentru încălcarea legii, iar acum riscă sancțiuni conform Codului contravențional al Republicii Moldova.