Numărul vizitatorilor a scăzut în muzeele din Capitală.

Anul trecut, numărul vizitatorilor muzeelor din Chișinău a scăzut semnificativ. Conform statisticilor, comparativ cu anul 2023, indicatorul a scăzut cu aproape 10.000 de persoane.

Potrivit managerilor instituțiilor de profil, această situație este explicată prin creșterea prețurilor biletelor de intrare, precum și prin scăderea populației. La rândul lor, locuitorii consideră că muzeele ar trebui să organizeze mai des expoziții cu noi exponate, scrie noi.md cu referire la jurnaltv.md.

Reprezentanții muzeelor consideră că unul dintre principalele motive ale scăderii numărului de vizitatori a fost creșterea tarifelor.

„Dacă vorbim despre municipiul Chișinău, această scădere este legată de faptul că în 2024 au fost aduse modificări Legii muzeelor din 2017. Amendamentele au acordat muzeelor dreptul, la inițiativa proprie, să modifice prețul serviciilor cu acordul Ministerului Culturii. Prin urmare, deja în februarie 2024 majoritatea muzeelor au crescut prețurile biletelor de intrare și nu numai”, a declarat Olga Andranovici, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

„În primul rând, au crescut prețurile biletelor. Desigur, există și alți factori, printre care procesele demografice din Republica Moldova, în special migrația populației. De asemenea, unul dintre motive poate fi scăderea interesului anumitor categorii de vizitatori față de muzee”, a menționat Teodor Candu, director adjunct al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2023 muzeele Capitalei au fost vizitate de peste 292.000 de persoane, în timp ce în 2024 acest indicator a scăzut la 285.000.