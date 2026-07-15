theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 22:16
1 058
Copiază linkul
Link copiat

Numărul profesorilor de peste 60 de ani în Moldova, de trei ori mai mare decât al celor tineri

În școlile din Moldova activează 5.750 de cadre didactice cu vârsta de peste 60 de ani și doar 1.939 de profesori cu vârsta de sub 30 de ani.

Numărul profesorilor de peste 60 de ani în Moldova, de trei ori mai mare decât al celor tineri.
Numărul profesorilor de peste 60 de ani în Moldova, de trei ori mai mare decât al celor tineri.

Grupa de vârstă mai în înaintată reprezintă 22,3% din personalul didactic, iar specialiștii tineri doar 7,5%, potrivit raportului Biroului Național de Statistică „Educația în Republica Moldova 2026”, transmite rupor.md.

Problema este cea mai acută în mediul rural. Acolo, pentru 3.241 de cadre didactice de peste 60 de ani revin doar 768 de profesori cu vârsta de sub 30 de ani. Diferența depășește de patru ori. Fiecare al patrulea cadru didactic rural a depășit deja pragul de 60 de ani, în timp ce ponderea tinerilor este de doar 5,9%.

Aproape jumătate din toți profesorii școlari din țară au peste 50 de ani. În această grupă de vârstă se încadrează 12.631 de persoane din totalul de 25.818. În școlile rurale, profesorii peste 50 de ani reprezintă deja mai mult de jumătate din colectiv.

În doi ani școlari, numărul cadrelor didactice de peste 60 de ani a crescut de la 5.633 la 5.750, iar numărul profesorilor sub 30 de ani a scăzut de la 2.010 la 1.939. În general, din anul școlar 2019/2020, personalul didactic al școlilor s-a redus cu 1.608 persoane.

O situație similară s-a înregistrat în grădinițe. În 2025, în instituțiile de învățământ preșcolar lucrau 2.062 de angajați didactici și conducători de peste 60 de ani și 1.193 persoane sub 30 de ani.

Din 2019, ponderea angajaților tineri în grădinițe a scăzut de la 15,3% la 9,6%, iar ponderea angajaților peste 60 de ani a crescut de la 12,3% la 16,5%. În mediul rural, aceștia sunt deja de două ori și jumătate mai mulți decât tinerii.

Statistica nu include instituțiile de învățământ din stânga Nistrului și municipiul Bender.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici