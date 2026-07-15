Numărul profesorilor de peste 60 de ani în Moldova, de trei ori mai mare decât al celor tineri.

În școlile din Moldova activează 5.750 de cadre didactice cu vârsta de peste 60 de ani și doar 1.939 de profesori cu vârsta de sub 30 de ani.

Grupa de vârstă mai în înaintată reprezintă 22,3% din personalul didactic, iar specialiștii tineri doar 7,5%, potrivit raportului Biroului Național de Statistică „Educația în Republica Moldova 2026”, transmite rupor.md.

Problema este cea mai acută în mediul rural. Acolo, pentru 3.241 de cadre didactice de peste 60 de ani revin doar 768 de profesori cu vârsta de sub 30 de ani. Diferența depășește de patru ori. Fiecare al patrulea cadru didactic rural a depășit deja pragul de 60 de ani, în timp ce ponderea tinerilor este de doar 5,9%.

Aproape jumătate din toți profesorii școlari din țară au peste 50 de ani. În această grupă de vârstă se încadrează 12.631 de persoane din totalul de 25.818. În școlile rurale, profesorii peste 50 de ani reprezintă deja mai mult de jumătate din colectiv.

În doi ani școlari, numărul cadrelor didactice de peste 60 de ani a crescut de la 5.633 la 5.750, iar numărul profesorilor sub 30 de ani a scăzut de la 2.010 la 1.939. În general, din anul școlar 2019/2020, personalul didactic al școlilor s-a redus cu 1.608 persoane.

O situație similară s-a înregistrat în grădinițe. În 2025, în instituțiile de învățământ preșcolar lucrau 2.062 de angajați didactici și conducători de peste 60 de ani și 1.193 persoane sub 30 de ani.

Din 2019, ponderea angajaților tineri în grădinițe a scăzut de la 15,3% la 9,6%, iar ponderea angajaților peste 60 de ani a crescut de la 12,3% la 16,5%. În mediul rural, aceștia sunt deja de două ori și jumătate mai mulți decât tinerii.

Statistica nu include instituțiile de învățământ din stânga Nistrului și municipiul Bender.