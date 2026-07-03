Numărul persoanelor intoxicate cu Salmonella la un hotel din Chișinău a crescut la 59.

Numărul persoanelor afectate de o toxiinfecție alimentară, în urma evenimentelor desfășurate într-un hotel din Chișinău, în perioada 22-26 iunie, a crescut la 59.

Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Conform datelor instituției, 25 de cazuri au fost identificate în cadrul anchetei epidemiologice active și a interviurilor cu participanții la evenimente.

Dintre cei 59 de bolnavi, 20 au fost spitalizați, iar 8 pacienți continuă să fie internați și primesc asistența medicală necesară. Cercetările de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella la 13 dintre cei afectați.

ANSP a comunicat că specialiștii, împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), continuă ancheta epidemiologică pentru a stabili sursa exactă a contaminării și toate circumstanțele focarului.

Totodată, analizele prelevate de la angajații implicați în prepararea și servirea alimentelor au fost negative. În același timp, continuă cercetările probelor de alimente, a prelevărilor pentru starea sanitară și a altor materiale biologice.

În cadrul anchetei, specialiștii au intervievat deja 179 de participanți la evenimente. De asemenea, a fost organizată supravegherea medicală a persoanelor cu simptome de boală.

În plus, activitatea blocului alimentar al hotelului a fost suspendată până la finalizarea anchetei.