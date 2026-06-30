Numărul persoanelor intoxicate cu Salmonella într-un hotel din Chișinău a crescut la 36. Printre persoanele care au avut de suferit este și un copil, informează Ministerul Sănătății.

Potrivit instituției, focarul este legat de evenimentele care au avut loc la hotel în perioada 22-26 iunie. Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă ancheta epidemiologică, transmite deschide.md.

La 30 iunie, infecția cu Salmonella Enteritidis a fost confirmată prin analize de laborator la 12 pacienți. Cercetarea celorlalte probe biologice continuă.

Ministerul Sănătății a reamintit necesitatea respectării regulilor de igienă alimentară: spălarea minuțioasă a mâinilor, consumul alimentelor preparate termic și păstrate în condiții corespunzătoare, evitarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat sau provenite din surse neautorizate și solicitarea asistenței medicale la primele simptome de intoxicație alimentară.

Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare.