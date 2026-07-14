Numărul denunțurilor angajaților MAI, privind tentativele de corupere, a crescut în primele 6 luni ale anului.

În primele șase luni ale anului 2026, a fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului denunțurilor privind cazurile de corupere activă.

Despre aceasta a comunicat Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), transmite zdg.md.

În total, au fost recepționate 469 de denunțuri, cel mai mare număr înregistrat în ultimii ani, potrivit unui comunicat de presă.

Evoluția statistică din ultimii ani demonstrează o tendință ascendentă constantă a raportării faptelor de corupere activă:

2021 – 31 de denunțuri;

2022 – 45 de denunțuri;

2023 – 84 de denunțuri;

2024 – 209 denunțuri;

2025 – 292 de denunțuri;

2026 – 469 de denunțuri.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, numărul denunțurilor a crescut cu 1 412,9%, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 15 ori. Față de primul semestru al anului 2025, creșterea este de 60,6%.

Cele 469 de denunțuri înregistrate în primul semestru al anului 2026 au fost raportate în următoarele structuri MAI:

Inspectoratul național de securitate publică – 284 de denunțuri;

Inspectoratele teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției – 156 de denunțuri;

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – 28 de denunțuri;

Inspectoratul General de Carabinieri – 1 denunț.

„În spatele fiecărui denunț se află decizia unui angajat de a acționa în conformitate cu principiile de integritate, responsabilitate și respectare a cadrului legal. Fiecare caz raportat înseamnă refuzul unui compromis și contribuie la consolidarea integrității instituționale și la creșterea încrederii în sistemul de ordine și securitate publică”, a menționat MAI.