Numărul copiilor din grădinițele din Moldova a scăzut cu aproape 18% în șase ani.

Numărul copiilor în instituțiile de educație timpurie din Moldova a scăzut de la 149,7 mii în 2019 la 122,9 mii în 2023.

În șase ani, grădinițele au pierdut 26,8 mii de copii, potrivit raportului Biroului Național de Statistică „Educația în Republica Moldova”, transmite rupor.md.

Scăderea a afectat cel mai puternic mediul rural. Numărul copiilor acolo a scăzut de la 77,6 la 58,5 mii, aproape cu un sfert. În orașe, acesta a scăzut de la 72,1 la 64,4 mii, aproximativ cu 11%.

Totodată, numărul instituțiilor de educație timpurie în aceeași perioadă a scăzut de la 1.486 la 1.465, iar numărul locurilor aproape că nu s-a schimbat: 175,9 mii față de 177,3 mii în 2019.

Ca rezultat, grădinițele au devenit mai puțin populate. Acum șase ani, la fiecare 100 de locuri reveneau 84 de copii, iar în 2025 doar 70. În orașe, acest indicator a fost de 89 de copii, iar în sate de 57.

Totuși, acoperirea cu educație timpurie a crescut de la 72,8% în 2019 la 73,4% în 2025. Astfel, un procent ușor mai mare de copii de vârstă corespunzătoare frecventează grădinițele, în ciuda reducerii generale a numărului de copii.

Datele nu includ instituțiile de pe malul stâng al Nistrului și din municipiul Bender.