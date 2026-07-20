Numărul cererilor pentru liceele din Chișinău depășește oferta.

Cererea pentru admiterea în liceele din Chișinău depășește cu mult oferta. Pentru anul de studii 2026-2027, au fost scoase la concurs 5.822 de locuri, însă au fost depuse deja aproape 8.000 de dosare.

„Avem 7.976 de cereri expediate și procesate pe escoala.chisinau.md, precum și 337 de cereri retrase”, a raportat Daniela Muncă-Afteni de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 20 iulie, transmite noi.md citând moldova1.md.

Numărul locurilor la liceu în Chișinău a crescut față de anii trecuți. Pentru această sesiune de admitere, municipalitatea a aprobat 233 de clase cu 5.822 de locuri, comparativ cu anul 2024, când au fost disponibile 216 clase și 5.400 de locuri.

Prima etapă a admiterii se desfășoară în perioada 13 iulie - 1 august 2026. Cererile pot fi depuse online, pe platforma escoala.chisinau.md, pentru instituțiile publice, conform calendarului stabilit.

„Pe 27 iulie, vor fi anunțate rezultatele concursului de admitere pentru prima etapă și acei elevi care nu au reușit să se înregistreze la o instituție pot depune actele pentru cea de-a doua etapă. A doua etapă se va desfășura în perioada 3 - 14 august, deci de la 3 până la 6 august vor fi depuse actele la fel pe aceeași platformă, după care, pe 10 august, vor fi anunțate rezultatele concursului de admitere, etapa a doua”, a precizat reprezentanta DGETS.

La completarea cererii online, candidații trebuie să anexeze certificatul de studii gimnaziale și buletinul de identitate sau certificatul de naștere al elevului.

Fiecare candidat poate selecta maximum trei licee, în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs, în funcție de media elevului și numărul de locuri disponibile în instituția aleasă.

În acest an, la sesiunea de admitere participă 99 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău, dintre care 84 sunt licee publice, iar 15 instituții private.

Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că, în anul de studii 2025 - 2026, în liceele din Republica Moldova au fost înmatriculați 13.438 de elevi, ceea ce reprezenta 53.86% din numărul total al absolvenților de gimnaziu.

Cei mai mulți dintre elevii admiși au optat pentru profilul umanist – 6.879 de elevi sau 51.19% din numărul total al celor înmatriculați.

Alți 4.079 de elevi sau 30.35% au optat pentru profilul real. Profilul general a fost ales de 1.842 de elevi - 13.7%, în timp ce 300 de elevi au optat pentru profilul sportiv, iar 200 - pentru profilul arte.

Clasele bilingve au atras 135 de elevi, iar profilul teologic a fost ales de doar trei elevi.