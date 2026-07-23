theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
23 Iulie 2026, 18:07
3 240
Copiază linkul
Link copiat

Nucile verzi vor apărea în curând în magazinele din Moldova și România

Din primele zile ale lunii august, în Moldova va începe sezonul vânzărilor organizate de nuci verzi – prin rețelele de supermarketuri, în ambalaje destinate consumatorilor.

Nucile verzi vor apărea în curând în magazinele din Moldova și România.
Nucile verzi vor apărea în curând în magazinele din Moldova și România.

Prețurile pentru acest produs „de nișă”, care oricum nu este ieftin, nu vor crește față de anul trecut, așa cum promit producătorii săi, transmite logos-pres.mdю

În 2025, nuca verde proaspătă a fost oferită în retail la prețul de 95-115 lei/kg — în funcție de capacitatea ambalajului și materialul acestuia (3-5 kg, cutie de carton, pachet perforat din hârtie sau plastic, plasă), precum și de modalitatea de comercializare (magazin, livrare la domiciliu).

Pe lângă o prezență mai largă pe rafturile supermarketurilor din Republica Moldova, producătorii locali de nuci planifică să înceapă exportul nucii în coajă verde în România.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici