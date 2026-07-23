Nucile verzi vor apărea în curând în magazinele din Moldova și România.

Din primele zile ale lunii august, în Moldova va începe sezonul vânzărilor organizate de nuci verzi – prin rețelele de supermarketuri, în ambalaje destinate consumatorilor.

Prețurile pentru acest produs „de nișă”, care oricum nu este ieftin, nu vor crește față de anul trecut, așa cum promit producătorii săi, transmite logos-pres.mdю

În 2025, nuca verde proaspătă a fost oferită în retail la prețul de 95-115 lei/kg — în funcție de capacitatea ambalajului și materialul acestuia (3-5 kg, cutie de carton, pachet perforat din hârtie sau plastic, plasă), precum și de modalitatea de comercializare (magazin, livrare la domiciliu).

Pe lângă o prezență mai largă pe rafturile supermarketurilor din Republica Moldova, producătorii locali de nuci planifică să înceapă exportul nucii în coajă verde în România.