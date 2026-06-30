Novac, despre veniturile de milioane de la Moldovagaz: Gazprom a blocat toate solicitările de reducere.

Declarația secretarei de stat a Ministerului Energiei a fost făcută după publicarea declarației sale de avere, conform căreia veniturile totale ale Carolinei Novac în 2023 au fost de aproximativ 3,07 milioane de lei.

Cea mai mare parte a acestora de peste 2,25 milioane de lei provine din activitatea de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz. Din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, Novac a încasat peste 546.000 de lei.

„Înțeleg foarte bine de ce acest subiect stârnește reacții. Într-o țară în care salariul mediu și salariul minim sunt mult sub nivelul remunerării unui membru al Consiliului de Observatori al SA Moldovagaz, întrebările oamenilor sunt firești și legitime”, a scris Carolina Novac.

Potrivit acesteia, remunerația membrilor Consiliului de Observatori a fost aprobată încă în 2014, prin decizii corporative ale Moldovagaz, și nu este stabilită nici de ea, nici de reprezentanții statului.

Secretara de stat afirmă că Agenția Proprietății Publice a propus în mod repetat diminuarea acestor remunerații, în conformitate cu legislația națională, iar ea a susținut de fiecare dată aceste inițiative. Totuși, spune Novac, toate propunerile au fost respinse de reprezentanții Gazprom, care dețin pachetul majoritar de acțiuni și controlează deciziile societății.

Carolina Novac mai anunță că a decis să doneze o parte din veniturile obținute de la Moldovagaz unei instituții pentru copii. Potrivit acesteia, procedura este în desfășurare, iar detaliile vor fi făcute publice după finalizarea acesteia.

În mesajul său, oficialul își apără și activitatea din Consiliul de Observatori și menționează că, între 2022 și 2023, a coordonat din partea Guvernului și ulterior a Ministerului Energiei procesul auditului internațional cu privire la pretinsele datorii istorice revendicate de Gazprom. Ea susține că acest demers a contribuit la demonstrarea faptului că pretențiile financiare ale concernului rus nu aveau fundamentul invocat.

Novac afirmă că, în ultimii ani, a fost implicată și în procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale, transpunerea legislației europene și reducerea dependenței Republicii Moldova de Gazprom prin dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

Potrivit declarației de avere, pe lângă salariul de la Ministerul Energiei și remunerația de la Moldovagaz, Carolina Novac a mai declarat venituri din activitate de creație, dobânzi bancare, obligațiuni de stat și compensații pentru deplasări de serviciu. De asemenea, aceasta deține economii în lei, euro și dolari, inclusiv un depozit de peste 82.000 de euro.