Novac, despre veniturile de milioane de la Moldovagaz: Am donat ultima plată unui ONG.

Secretara de Stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac, care a primit în 2025 suma de 2,25 milioane de lei pentru activitatea în consiliul de supraveghere al SA „Moldovagaz”, a declarat că a donat integral ultima plată.

Potrivit Carolinei Novac, donația a fost făcută acum aproximativ două săptămâni și a fost direcționată către organizația neguvernamentală „Comunitate, Copil și Familie”, scrie ziua.md.

„Acum aproximativ două săptămâni am transferat întreaga sumă a ultimei plăți primite către organizația neguvernamentală „Comunitate, Copil și Familie”. Toate aceste fonduri vor fi folosite pentru achiziționarea unei case pentru o mamă care crește opt copii”, a declarat secretara de stat.

Carolina Novac a fost numită secretar de stat al Ministerului Energiei în martie 2023. Funcția de membru al consiliului de supraveghere al „Moldovagaz” din partea Guvernului o deține din mai 2023.

Anul trecut, Carolina Novac a declarat un salariu de 546.444 lei obținut la Ministerul Educației, precum și 2.250.550 lei în calitate de membru al consiliului de supraveghere al companiei „Moldovagaz”. De asemenea, conform declarației de avere și venituri, în 2023 a primit o indemnizație de 21.601 lei de la întreprinderea de stat „Nodul Hidroenergetic Costești”.