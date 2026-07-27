Noul șef interimar al MoldATSA a cumpărat anul trecut un BMW de 1,1 milioane de lei

Noul director interimar al MoldATSA, Vasile Șaramet, a primit, în perioada ianuarie-august 2025, când a activat în cadrul Autorității Aviației Civile, un salariu de aproape 590.000 de lei — peste 70.000 de lei pe lună.

Încă aproximativ 40.000 de lei a primit sub formă de compensații pentru deplasări în interes de serviciu, informează realitatea.md.

Cea mai scumpă achiziție, indicată în declarația pe anul 2025, este automobilul BMW X5 din 2023, cumpărat în 2025 pentru 1.095.259,58 lei. Suma indicată corespunde valorii sale de piață.

De asemenea, familia Șaramet deține un automobil Honda CR-V din 2004, achiziționat în 2012 pentru 6.000 de euro.

În declarație este menționat și un apartament cu suprafața de 125,9 mp, cumpărat în 2019 prin contract de vânzare-cumpărare. Valoarea declarată este de 124.500 de euro, în timp ce evaluarea de piață este de 94.425 de euro.

Totodată, Vasile Șaramet a declarat un credit contractat în 2025 la Moldindconbank, în sumă de 400.000 de lei. Termenul de rambursare este până în 2028, iar rata dobânzii este de 9,5%.

Noul șef al MoldATSA este și vicepreședinte al organizației obștești „Centru de cooperare și dezvoltare durabilă Invest”, creată și condusă de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Pascaluță, care coordonează domeniul transporturilor.

Reamintim că anterior Agenția Proprietății Publice a anunțat despre numirea fostului conducător al Autorității Aviației Civile, Vasile Șaramet, în calitate de administrator interimar al întreprinderii de stat MoldATSA.