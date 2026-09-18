Noul director al CNAM vrea finanțarea serviciilor medicale orientată spre traseul pacientului.

Procesele de finanțare a serviciilor medicale trebuie orientate mai mult spre traseul pacientului și calitatea asistenței medicale acordate.

Declarația a fost făcută de Andrei Uncuța, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Noul director al CNAM a subliniat, de asemenea, necesitatea unei abordări coordonate, orientate spre necesitățile pacientului, în achiziționarea serviciilor medicale, scrie logos-pres.md.

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a remarcat necesitatea sincronizării politicilor și proceselor de finanțare între CNAM și minister. Potrivit acestuia, acest lucru poate fi realizat „doar printr-o colaborare strânsă între CNAM și minister”.

Andrei Uncuța l-a înlocuit în funcția de director general al CNAM pe Ion Dodon, a cărui activitate privind dezvoltarea companiei a fost apreciată de ministrul Sănătății. La rândul său, Dodon a remarcat profesionalismul și implicarea echipei CNAM și i-a urat succes noului director.

Andrei Uncuța este doctor în științe medicale, medic neurolog și deține o diplomă de master în managementul sănătății publice. Din iunie 2026 până în prezent, a ocupat funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. Anterior, Uncuța a deținut funcții de conducere în instituții medicale și autorități ale administrației publice, inclusiv a fost director al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, șef al Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne, director adjunct pentru probleme medicale al Institutului de Medicină Urgentă, director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” și viceministru al Sănătății.