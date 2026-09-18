Noua ședință de judecată în dosarul lui Ion Creangă, amânată din cauza spitalizării acestuia

Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de stat, a fost amânată din cauza spitalizării acestuia.

Această informație a fost confirmată pentru IPN de procurorul de caz, Dumitru Ștefârță, transmite ipn.md.

Miercuri, instanța a decis prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar în privința lui Ion Creangă.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit Procuraturii, în anii 2023–2024, acesta ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri secrete cu asistentul atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Acesta a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit, presupus, 500 de dolari de la un funcționar rus. Ion Creangă nu își recunoaște vina.