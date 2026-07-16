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16 Iulie 2026, 07:36
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Nosatîi: Radarele nu au detectat drona de la Copanca din cauza altitudinii joase de zbor

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că radarele achiziționate de Armata Națională nu au detectat drona care, în noaptea de 13 iulie, a căzut în satul Copanca din raionul Căușeni.

Nosatîi: Radarele nu au detectat drona de la Copanca din cauza altitudinii joase de zbor.
Nosatîi: Radarele nu au detectat drona de la Copanca din cauza altitudinii joase de zbor.

„Radarele nu au detectat această dronă, deoarece zbura la o altitudine joasă și se afla într-o zonă cu vizibilitate redusă”, a declarat ministrul, citat de realitatea.md.

Reamintim că, în noaptea de 13 iulie, la marginea satului Copanca din raionul Căușeni a căzut o dronă. După impactul cu solul a izbucnit un incendiu mic. Ministerul Apărării a stabilit că este vorba despre o dronă rusească Shahed-136. Aceasta conținea 40 kg de explozibil. În seara zilei de 14 iulie drona a fost distrusă controlat.

După incident, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest.

Republica Moldova are două radare moderne

În prezent, Republica Moldova dispune de două radare moderne, capabile să detecteze dronele.

Primul complex radar Ground Master 200 a fost achiziționat din Franța și a intrat în dotarea Armatei Naționale la sfârșitul anului 2023. Costul său a fost de 14–14,5 milioane de euro. Fondurile pentru achiziție au fost alocate din bugetul de stat.

Al doilea radar a ajuns în țară la începutul anului 2026. Lucrările de instalare, calibrare și instruire a personalului s-au încheiat în iunie 2026. Acest complex depășește primul prin capacitățile sale: asigură detectarea tridimensională (3D) a țintelor și poate identifica obiecte la distanțe mult mai mari.

Al doilea radar a fost oferit Moldovei gratuit în cadrul unui pachet de asistență al Uniunii Europene. Livrarea a fost realizată prin Fondul European pentru Pace (EPF), iar valoarea totală a echipamentului achiziționat în cadrul acestui pachet a fost de câteva zeci de milioane de euro.

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