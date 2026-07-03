Nosatîi, către ministrul Apărării al Suediei: Continuăm să construim o armată modernă

Republica Moldova și Suedia își vor consolida cooperarea în domeniul apărării, prin instruirea militarilor, dezvoltarea capabilităților de apărare, inclusiv a celor aeriene, participarea la cursuri și exerciții militare comune.

Direcțiile prioritare au fost stabilite astăzi de ministrul Apărării în exercițiu, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei întrevederi cu omologul său suedez, Pål Jonson, la Chișinău, transmite moldpres.md.

Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiune, impactul războiului din Ucraina asupra parcursului de dezvoltare a Republicii Moldova, amenințările hibride și eforturile întreprinse pentru consolidarea rezilienței instituționale. Un alt subiect a fost cooperarea bilaterală în domeniul apărării și progresele înregistrate în ultimii ani.

Ministrul Anatolie Nosatîi a apreciat deschiderea și sprijinul Suediei în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, avansarea reformelor democratice, precum și consolidarea capacităților noastre de apărare.

„Începând cu luna august 2024, atunci când am semnat documentul bilateral de intenții, parteneriatul nostru a devenit mai solid, pentru că împărtășim aceleași valori pentru pace și stabilitate. Continuăm să avansăm în crearea unei armate moderne, dotate, capabile să-și îndeplinească misiunile constituționale și nu suntem singuri în acest drum. Această vizită demonstrează că Regatul Suediei continuă să ne susțină în realizarea obiectivelor sectoriale, prin experiența vastă pe care o deține în transformarea sectorului de apărare și descurajarea amenințărilor hibride”, a spus Anatolie Nosatîi.

De asemenea, în cadrul discuțiilor, oficialii și-au propus identificarea unor noi oportunități în cadrul platformelor de asistență UE și NATO, menite să accelereze procesul de modernizare, în conformitate cu angajamentele și parteneriatele internaționale.