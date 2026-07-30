Noi reguli: Cetățenii vor putea afla dacă apa pentru scăldat este sigură.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat regulile sanitare privind asigurarea calității apei pentru scăldat.

Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat prevede monitorizarea sistematică a zonelor de îmbăiere și clasificarea acestora în funcție de nivelul de siguranță, scrie logos-pres.md.

În total, în Moldova, opt zone au statut de zone de scăldat de importanță națională. Șase dintre acestea sunt pe râul Nistru, iar două – pe cele mai mari lacuri. În plus, 31 de zone au fost declarate de autoritățile locale ca zone de odihnă.

Din 2009, legislația prevede că zonele de odihnă trebuie să primească autorizație sanitară. În 2024, au fost autorizate pentru scăldat două zone naționale, celelalte nu au primit certificate din cauza calității necorespunzătoare a apei sau a infrastructurii inadecvate și au fost marcate cu semne „scăldatul interzis”.

Costul verificării calității apei este stabilit la 103.000 lei pe an.

Anual, autoritățile intenționează să efectueze analize pe baza a aproximativ 480 de probe din 30 de zone de scăldat (câte 16 probe pe sezon, pe parcursul a patru sezoane).