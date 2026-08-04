Nivelurile apei în Nistru și Prut rămân semnificativ sub norma climatică.

Afuxul de apă în râurile Nistru și Prut continuă să se mențină la niveluri critice de scăzute, înregistrând un decalaj semnificativ față de valorile medii pentru această perioadă a anului.

În primele trei zile ale lunii august, afluxul de apă în Nistru, în zona Bender, a fost de aproximativ 93 de metri cubi pe secundă, adică de peste trei ori mai mic decât norma lunară. Totodată, nivelul apei s-a menținut la cota de 60-61 centimetri. O situație similară este înregistrată și pe râul Prut: la postul hidrologic din Șirăuți, afluxul a scăzut până la 20,7–23,3 metri cubi pe secundă, față de norma de 74,1 metri cubi, iar pe porțiunile de la Ungheni și Oancea au fost consemnate doar variații nesemnificative ale regimului hidrologic, transmite rupor.md cu trimitere la ipn.md.

Deversările de apă din marile lacuri de acumulare au scăzut, de asemenea, sub valorile obișnuite. La hidrocentrala de la Dubăsari, volumele de deversare au fost de la 78 la 86 de metri cubi pe secundă, în loc de 241–242 metri cubi, iar la nodul Costești-Stînca de la 25 la 54,9 metri cubi pe secundă, la o normă de până la 105 metri cubi. La stația de pompare din Coșernița, nivelul apei a fost înregistrat la cota minimă de 8,30 metri.

Pe fondul situației hidrologice, Guvernul Republicii Moldova a anunțat săptămâna trecută regimul de alarmă națională, care permite autorităților să controleze strict consumul de apă și să asigure alimentarea prioritară a populației. În plus, în Transnistria au fost introduse Codurile Galben și Portocaliu de pericol hidrologic pe Nistru, care vor fi valabile până pe 7 august.