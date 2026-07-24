Nivelul Nistrului ar putea scădea după 31 iulie: Ministerul Mediului explică riscurile.

Ucraina a informat autoritățile Republicii Moldova că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk scade rapid din cauza lipsei precipitațiilor.

În acest context există riscul reducerii debitului râului Nistru după 31 iulie, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder, transmite rupor.md.

Totodată, ministrul a asigurat că volumul de apă din Nistru va fi suficient pentru a acoperi necesitățile întregii țări, însă problema este legată de capacitățile tehnice ale infrastructurii. Potrivit acestuia, scăderea nivelului apei poate afecta funcționarea pompelor existente și poate crea dificultăți la stațiile de captare a apei.

„Am făcut o declarație publică și am anunțat acest risc din timp dintr-un singur motiv: autoritățile locale și operatorii Apă-Canal trebuie să aibă timp să intervină. Ei nu trebuie să fie luați prin surprindere, ci să adapteze tehnic stațiile pentru a continua să pompeze apă de la o adâncime mai mare.

Schimbările climatice și seceta sunt o realitate cu care ne confruntăm cu toții. Nivelul apei scade în ultimii ani peste tot — vedem acest lucru atât în țara noastră, cât și în bazinele hidrografice din Ucraina.

Una dintre soluțiile pe termen scurt este o abordare proactivă și adaptarea: este necesară modernizarea infrastructurii pentru captarea apei de la o adâncime mai mare și utilizarea rațională a resurselor de apă. Scopul nostru este să prevenim orice risc tehnic și să asigurăm alimentarea continuă cu apă a cetățenilor”, a declarat Hajder.

Ministrul a mai menționat că stația de captare a apei care alimentează municipiul Chișinău poate întâmpina probleme și necesită o intervenție operativă.

„Este vorba despre o infrastructură municipală în vârstă de peste 50 de ani, în care Primăria Chișinău nu a investit deloc. Astăzi sunt necesare măsuri tehnice clare pentru ca această stație să poată funcționa normal, indiferent de fluctuațiile nivelului apei în Nistru”, a subliniat oficialul.