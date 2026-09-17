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moldova1.md logomoldova1
17 Septembrie 2026, 12:54
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Nivelul apei în Nistru rămâne critic de scăzut: Guvernul pregătește un plan B

Nivelul apei în Nistru rămâne critic de scăzut din cauza reducerii continue a rezervelor din lacul de acumulare ucrainean.

Nivelul apei în Nistru rămâne critic de scăzut: Guvernul pregătește un plan B.
Nivelul apei în Nistru rămâne critic de scăzut: Guvernul pregătește un plan B.

Riscurile pentru aprovizionarea cu apă persistă, astfel că autoritățile îndeamnă populația să consume apa rațional.

Potrivit prognozelor meteorologilor, ploi semnificative, care ar putea completa rezervele lacului de acumulare Novodnestrovsk, sunt așteptate nu mai devreme de o lună, scrie moldova1.md.

Scăderea nivelului apei în Nistru este legată de diminuarea afluxului de apă din Carpați în lacul de acumulare situat în Ucraina. Din acest motiv, este necesară reducerea volumului de apă deversat în râu.

„Avem un deficit uriaș de apă în Ucraina, în timp ce astăzi consumăm din rezerve. Apa care ajunge în acest lac de acumulare din Carpați constituie astăzi, în medie, 22 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversarea apei se menține la nivelul de 60 de metri cubi pe secundă. Chiar și acest volum reprezintă un debit foarte mic pentru Nistru. Aceasta este deja o problemă pentru biodiversitate”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Prognoza pentru perioada următoare rămâne nefavorabilă. Precipitații semnificative sunt așteptate nu mai devreme de o lună. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să consume rațional apa.

„Colegii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat ne-au comunicat că astfel de ploi ar putea veni nu mai devreme de o lună. Până atunci, trebuie să fim foarte atenți și să utilizăm rațional resursele de apă”, a precizat ministrul.

În cazul în care seceta va continua, autoritățile au pregătit un plan de măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Acesta prevede adaptarea infrastructurii la un volum mai mic al debitului și pregătirea unor surse alternative de apă.

„Apa din Nistru va fi suficientă, însă în cantități mult mai mici. Evident, trebuie să vedem care este situația cu resursele alternative, cum ar fi forajele și fântânile arteziene subterane. Pe termen lung, lucrăm deja la curățarea râurilor, amenajarea izvoarelor și verificarea stării apelor subterane la nivelul întregii țări”, a explicat Hajder.

Apele subterane sunt considerate o rezervă strategică, care va fi utilizată doar în cazul indisponibilității surselor de suprafață. Conform normelor ecologice, în primul rând trebuie utilizată apa din râuri.

„Atunci când există apă de suprafață, folosim apa de suprafață. Resursele de apă subterană sunt strategice și sunt utilizate doar în cazul în care apa de suprafață devine indisponibilă. Trebuie să asigurăm utilizarea a ceea ce se află la suprafață, deoarece, în caz contrar, apa din Nistru se scurge în Marea Neagră. Dacă vom avea probleme, alternativa va veni din apele subterane, iar forajele trebuie întreținute și pregătite pentru conectare”, a subliniat ministrul.

La ultima rundă de consultări din cadrul Comisiei Nistrului, desfășurată pe 14 septembrie, autoritățile Republicii Moldova au respins propunerea Ucrainei de a reduce deversarea apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk de la 60 la 22 de metri cubi pe secundă, considerând o asemenea reducere prea bruscă. Negocierile urmează să fie reluate în zilele următoare.

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