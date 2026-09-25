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logos-press.md logologos-press
25 Septembrie 2026, 15:44
5 089
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Nivelul apei în lacul de acumulare de pe Nistru a depășit pragul psihologic

Nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a coborât până la pragul psihologic de 111 metri deasupra nivelului mării.

Nivelul apei în lacul de acumulare de pe Nistru a depășit pragul psihologic.
Nivelul apei în lacul de acumulare de pe Nistru a depășit pragul psihologic.

Din acest motiv, Comisia moldo-ucraineană pentru Nistru va trebui să ia o decizie dificilă, amânată în repetate rânduri.

„Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă cei care ulterior îl vor critica (decizia)”, a subliniat în mod special în acest context Ilia Trombițchi, directorul organizației neguvernamentale Eco-TIRAS, care în ultimele luni a devenit cea mai operativă și, adesea, detaliată sursă de informații sistematizate despre evoluția regimului hidrologic al Nistrului, scrie logos-pres.md

În mod evident, în această situație, în rolul de critic pot apărea doar doi participanți colectivi la proces – opoziția politică și societatea civilă (în acest caz, mai degrabă în întregime decât o anumită parte a acesteia). Iar când un susținător consecvent al „partidului ecologic” (în contrapondere cu «partidul energetic») îndeamnă, în „problema Nistrului”, la acceptarea realităților – acest lucru neliniștește. Și sugerează gravitatea extremă a etapei viitoare din evoluția „problemei Nistrului”.

Care pot fi soluțiile potențiale și iminente? În linii mari, sunt două. Prima și, după cum remarcă experții, cea mai probabilă variantă după multe indicii indirecte este reducerea deversării apei din lacul de acumulare până la volumele de apă care intră în acesta din Carpați. Adică de la actualul volum convenit de evacuare de 60 la circa 20 de metri cubi pe secundă. A doua variantă – o anumită soluție de compromis, care să depășească paritatea convenită dintre debitul de intrare și cel de ieșire.

În orice caz, se poate presupune că noul acord al comisiei moldo-nistrene pentru Nistru privind reducerea deversării apei în cursul inferior al râului va fi resimțit de partea moldovenească nu la nivel de „zgomot informațional”, ci în mod real. De exemplu, sub forma unor „deconectări prin rotație” periodice, despre care experții au menționat anterior și pe care autoritățile le-au negat.

În acest context, introducerea recentă a regimului de situație excepțională în domeniul hidrologic nu mai pare o „decorațiune de PR”, ci o bază juridică dură. „Ați fost avertizați și îndemnați, acum a venit timpul să vă supuneți de facto”.

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