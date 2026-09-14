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rupor.md logorupor
14 Septembrie 2026, 14:33
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Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu 45 de centimetri în două săptămâni

Afluxul mediu de apă este în prezent de aproape trei ori mai mic decât volumul de apă deversat zilnic în Nistru, au comunicat reprezentanții administrației „Apele Moldovei”.

Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu 45 de centimetri în două săptămâni.
Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu 45 de centimetri în două săptămâni.

În perioada 1-13 septembrie, afluxul mediu în lacul de acumulare a constituit doar 22,7 metri cubi pe secundă. În același timp, deversarea apei s-a menținut la nivelul de 60 de metri cubi pe secundă — un asemenea regim a fost stabilit de Comisia Nistreană la 28 august, transmite rupor.md.

Din cauza acestei diferențe, rezervele lacului de acumulare continuă să se reducă într-un ritm accelerat. Dacă la 1 septembrie nivelul apei era de 111,83 metri, până la 14 septembrie acesta a coborât la 111,38 metri.

Situația afluxului rămâne instabilă. La 1 septembrie acesta constituia 35 de metri cubi pe secundă, la 6 septembrie a scăzut la 16, iar la 13 septembrie a ajuns la doar 19 metri cubi pe secundă.

Ploile recente din Moldova nu au corectat situația. În partea superioară a bazinului Nistrului, pe teritoriul Ucrainei, precipitațiile s-au dovedit insuficiente pentru completarea rezervelor lacului de acumulare.

Astăzi, 14 septembrie, Comisia Nistreană va desfășura o nouă ședință. Participanții la aceasta vor examina situația și urmează să adopte decizii suplimentare privind regimul de utilizare a apei.

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