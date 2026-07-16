Nici un caz de escrocherie telefonică în ultimele 24 de ore: Alte 87 de tentative, prevenite.

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat niciun caz de fraudă telefonică, un semnal încurajator care arată eficiența campaniei de informare și vigilența crescută a cetățenilor.

În același timp, au fost raportate încă două cazuri de fraude comise anterior. Persoanele vătămate s-au adresat Poliției abia acum. Paguba totală a fost de 105.600 de lei.

De asemenea, datorită reacției operative a cetățenilor, au fost prevenite 87 de tentative de fraude înainte ca infractorii să producă pagube.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți.

„Băncile nu solicită niciodată prin telefon să transferați bani sau să furnizați coduri de securitate.

Nu oferiți acces străinilor la telefonul dumneavoastră și nu instalați aplicații la cererea persoanelor necunoscute.

Nu transferați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.

Dacă suspectați o tentativă de înșelăciune, întrerupeți imediat conversația și sunați la numărul 112”, se arată în mesajul Poliției.