Nereguli la importul de arahide din Turcia: Opt percheziții la Chișinău.

Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul presupusei săvârșiri a infracțiunii de fals în acte publice.

Acțiunile procesuale au fost efectuate în urma documentării unor presupuse nereguli constatate în procesul de declarare vamală a unui lot de arahide importat din Turcia în Republica Moldova.

Potrivit materialelor administrate până în prezent, un agent economic rezident ar fi depus o declarație vamală pentru importul mărfurilor. În urma controlului fizic și documentar, funcționarii vamali au identificat două facturi comerciale (invoice-uri) cu același număr, însă cu valori diferite ale mărfii declarate.

Ca urmare a constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale pentru stabilirea valorii reale a mărfurilor. Totodată, urmează a fi expediate cereri de comisie rogatorie către autoritățile competente din statele implicate în operațiunea de export, în vederea obținerii informațiilor privind valoarea reală a acestora. Rezultatele investigațiilor și cuantumul drepturilor de import ce urmează a fi stabilite vor sta la baza aprecierii încadrării juridice a faptelor cercetate.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate tehnică de calcul, telefoane mobile și documente ce vizează importul aceluiași tip de marfă, acestea urmând să fie supuse examinării în cadrul urmăririi penale.

În cauză sunt cercetate două persoane, cu vârste cuprinse între 41 și 49 de ani, acestea fiind cercetate în stare de libertate.

Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.